Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "Kean a bocca asciutta"

La Repubblica (Firenze): "Delusione al Franchi, Napoli tutto facile: Fiorentina sconfitta"

Corriere Fiorentino: "Fiorentina, che batosta"

La Nazione: "Dormita Viola: che disastro!"

La Gazzetta dello Sport: "Pioli, c'è da fare"

TuttoSport: "A Hojlund bastano 14 minuti: il Napoli risponde alla Juve"

Il Mattino: "Tre bacioni a Firenze"