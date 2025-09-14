Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
FirenzeViola.it
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport: "Kean a bocca asciutta"
La Repubblica (Firenze): "Delusione al Franchi, Napoli tutto facile: Fiorentina sconfitta"
Corriere Fiorentino: "Fiorentina, che batosta"
La Nazione: "Dormita Viola: che disastro!"
La Gazzetta dello Sport: "Pioli, c'è da fare"
TuttoSport: "A Hojlund bastano 14 minuti: il Napoli risponde alla Juve"
Il Mattino: "Tre bacioni a Firenze"
Una batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)di Tommaso Loreto
Pietro LazzeriniFiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013
Luca Calamai92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
