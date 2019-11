RANIERI TRA UNA NUOVA CHANCE E IL RINNOVO

L'emergenza sembra finita in vista della trasferta di Cagliari, con mister Vincenzo Montella che, recuperando Pezzella dalla squalifica e Lirola, avrà sicuramente qualche carta in più in difesa in attesa del rientro di Caceres. E, se l'allenatore viola dovesse decidere di partire con il 3-5-2, l'utilizzo di Ranieri come terzo di difesa a sinistra sembra essere molto probabile e sarebbe un attestato di stima in più per uno dei giovani sui quali la Fiorentina intende puntare e rinnovare.

Dopo l'errore commesso alla seconda giornata di campionato contro il Genoa, che ha poi portato al gol di Kouame e alla sconfitta della Fiorentina, Luca Ranieri è tornato in campo solo quasi due mesi dopo. Il difensore viola, infatti, è stato schierato nel match contro la Lazio dove è subentrato all'infortunato Caceres dopo neanche quaranta minuti di gioco. Una gara sicuramente non fortunata la sua. Appena entrato si è fatto ammonire per un'entrata pericolosa sugli sviluppi di un corner. Nel secondo tempo sono stai meritati gli applausi quando si è fatto tutto il campo palla al piede però nel finale viene espulso per la mano che ha regalato il rigore ai biancocelesti.

Assente, quindi, nella vittoria esterna contro il Sassuolo a causa della squalifica, l'ex giocatore del Foggia è tornato in campo, da titolare, contro il Parma disputando una discreta gara. Oltre ad aver fatto buona guardia soffrendo il giusto nel primo tempo, è rimasto attento e ordinato anche nel secondo tempo. Per questo ora il mister Montella, a Cagliari, potrebbe di nuovo puntare su di lui.

Il classe '99, poi, dovrà fare i conti anche con il rinnovo insieme al club di Rocco Commisso. Le parti sembrano essere sempre più vicine. Il procuratore del ragazzo, Paolo Paloni, pochi giorni fa ha visitato il centro sportivo della Fiorentina, probabilmente per discutere proprio del prolungamento. La società punta molto su di lui e secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il rinnovo del contratto arriverà entro e non oltre la fine del mese.