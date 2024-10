QUI VIOLA, Kean non ce la fa, Mandragora sì: il punto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La giornata appena conclusa è stata di gioie e dolori per la Fiorentina e per Raffaele Palladino alla vigilia della partita contro il Genoa. Perrché se da una parte ha potuto riabbracciare assieme al gruppo Rolando Mandragora rientrato dall'infortunio e arruolabile per la trasferta del Ferraris, ha dovuto anche fare a meno di un pezzo da novanta come Moise Kean che - come raccontato in anteprima da Firenzeviola.it - non è stato aggregato al resto della squadra e dunque dovrà dare forfait a Genova. Restano da capire le condizioni di Comuzzo, Cataldi e Moreno che probabilmente non saranno della contesa, anche se tutto sarà più chiaro quando la Fiorentina rilascerà la lista dei convocati poche ore prima della partita.

