QUI PARMA, Stadio ok per domenica ma...

Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, non ci dovrebbero essere particolari rischi di rinvio per il match di domenica prossima tra Parma e Fiorentina. La società di Ghirardi infatti si è già attrezzata da qualche giorno per far fronte alle nevicate che si abbatteranno sulla città emiliana da questa sera, e che interesseranno tutta la regione fino a sabato notte. Lo stadio 'Tardini' sarà sicuramente agibile anche nelle curve (cioè i due settori senza copertura) così come lo sarà il campo. Non si verificherà, in sintesi, quello che è avvenuto qualche settimana fa per Parma-Juventus, quando la società gialloblù si fece cogliere impreparata dalla neve e fu costretta al rinvio della partita.

I problemi però potrebbero sorgere qualora la neve dovesse impedire l'accesso allo stadio, bloccando di fatto tutti i viali di circonvallazione di Parma. Spetterà al comune crociato provvedere in tal senso al corretto svolgimento del match per tutto ciò che non riguarda lo stadio. Secondo le ultime previsioni del tempo, la neve che si abbatterà a Parma non sarà eccessivamente copiosa, dal momento che il livello stimato del manto nevoso sarà intorno al centimetro scarso.