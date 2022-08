QUARTA, Giovedì possibile crocevia per il centrale

Tra gli articoli che nella giornata di oggi hanno riscosso maggior attenzione da parte dei lettori c'è anche il punto su Lucas Martinez Quarta. Di seguito un estratto del pezzo, che potete trovare integralmente QUI:

"Dopo le dovute critiche piovutegli addosso per il match con la Cremonese, nella trasferta di Empoli si rimette sul pezzo, disputando una partita accorta e solida. È vero che, come tutta la difesa, non è mai stato fortemente impensierito dall’attacco empolese, ma anche se non si è trattata di una prestazione particolare, Quarta ha mostrato un atteggiamento sempre attento, pulito nelle chiusure e senza strani svarioni. Giovedì arriva la partita crocevia della stagione, contro il Twente sarà da dentro o fuori. Vero che con Italiano non è mai facile azzeccare le scelte che farà, ma c'è la possibilità che Quarta sia ancora al centro della retroguardia. Cosa che gli potrebbe permettere di poter portare avanti i (seppur piccoli) progressi fatti nel derby toscano".