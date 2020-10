QUARTA, Da subito nella mischia. Nella linea a tre...

Neanche il tempo di ambientarsi per l'ultimo arrivato Lucas Martinez Quarta, che c'è subito da rispondere ad una serie di sollecitazioni. Con l'Udinese c'è stato l'infortunio del connazionale, ed ex Millonarios come lui German Pezzella a farlo entrare di fretta e furia, mentre ieri sera, nella modesta vittoria dei suoi sul Padova, è stata la volta della prima da titolare. Un'eventualità, quella di scendere in campo dal 1', che potrebbe già ripetersi questa domenica contro la Roma, visto che sul conto del capitano pendono ancora condizioni fisiche incerte, che dovrebberlo costringerlo al forfait. Spazio dunque all'altro argentino, il classe '96 che fin qui ha mostrato il piglio tipico di chi viene da certe lande, ma anche necessità di adattarsi ad alcuni contesti del calcio europeo ed italiano. Fino ad oggi sempre schierato sul centro-destra, chissà che, con Milenkovic e Caceres troppo importanti nei rispettivi ruoli di marcatori laterali, stavolta non possa guidare la linea a tre dal centro. Difficile, perché ad oggi Iachini punterebbe più che altro sulla capacità aerobica del serbo, mettendolo così da fulcro della retroguardia. Quasi certamente comunque, viste anche le cattive sensazioni fornite fin qui da Igor e l'inesperienza totale di Dalle Mura, toccherà nuovamente a Martinez Quarta esserci.

Leggi anche: COME CAMBIA IL MONDO VIOLA SENZA PEZZELLA