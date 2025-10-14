Qual è il vero Gudmundsson? Con l'Islanda continua a trascinare

Nella giornata di FirenzeViola.it spazio anche per un approfondimento su Albert Gudmundsson: 2 gol, 1 assist e 1 traversa in 175 minuti. Numeri da capogiro, quelli che ha fatto registrare nelle due partite disputate con la sua Islanda contro Ucraina e Francia, numeri che hanno tenuto in vita il sogno playoff per il Mondiale 2026 e ancor più ridondanti e rumorosi se paragonati alle (opposte) statistiche che l’islandese ha fin qui fatto registrare in maglia viola.

Nella prima gara giocata a Reykjavik - finita con un ricambolesco 3-5 per gli ospiti - il classe 1997 è stato autore sì di una doppietta, ma anche e soprattutto di una prestazione corroborata da numerosi elementi confortanti. Gudmundsson ha toccato il pallone 66 volte contro la Nazionale del ct Rebrov, con 36 passaggi riusciti su 45 (22 su 33 nella metà campo offensiva). Non solo. Nell’arco dei 90 minuti l’ex Genoa ha collezionato tre tiri totali: due gol (di cui uno di testa, non certo la specialità della casa) e una traversa. Nel 2-2 di ieri contro la Francia Gudmundsson ha nuovamente messo la firma sul risultato finale, stavolta con l’assist per il definitivo pareggio contro una delle Nazionali più forti al mondo (e da una sua punizione è nato anche l’1-0 parziale di Palsson in mischia).

