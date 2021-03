PROVACI ANCORA VALENTIN

Una delle sorprese di questo girone di ritorno della Fiorentina è sicuramente Valentin Eysseric. Un calciatore che per molti era praticamente scomparso dai radar viola, finito nel dimenticatoio dei tecnici viola che però mister Cesare Prandelli è riuscito a recuperare e rilanciare in questo 2021. Da gennaio ad oggi, infatti, il francese ha collezionato già quattro presenze.

Proprio per questo, in vista della gara di domenica contro il Milan di Stefano Pioli, Eysseric può dimostrarsi una carta importante da giocare. Adesso nei ballottaggi in mediana c'è anche il classe '92. Contro il Benevento ha fatto un'ottima gara di corsa e recuperi difensivi, riuscendo anche a trovare il gol con un bel pallonetto su assist del suo connazionale Ribery.

La presenza dell'ex Bayern Monaco toglie ogni possibilità ad Eysseric di affiancare Vlahovic nei due in attacco ma le sue ultime prestazioni e le condizioni fisiche non ottimali di Amrabat, potrebbero spingere Prandelli a decidere di ripuntare su di lui anche per la sfida contro i rossoneri. La media gol-presenze del classe '92 risulta la migliore della sua carriera rapportata ai campionati in cui ha militato: 2 reti in 9 apparizioni in Serie A quest'anno. Nonostante l'importante crescita dell'ex Nizza al momento non ci sono intenzioni di rinnovo sul conto del giocatore, che dunque al termine di questo anno si svincolerà a parametro zero. Ma adesso Eysseric resta finale per questo rush finale alla ricerca della matematica.