PRIMAVERA, Viola ai quarti. Baroncelli punisce il Monza

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La risolve Baroncelli al 66' sugli sviluppi di un calcio d'angolo servito al bacio dal compagno Rubino il match degli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera per la Fiorentina. I ragazzi di Galloppa dunque continuano l'ottimo feeling con la competizione di cui sono campioni in carica, superando per 1-0 il Monza che, al Viola Park, attacca ma non riesce a riacciuffare il punteggio. I baby viola dunque volano ai quarti, dove il 5 febbraio, sempre allo stadio Curva Fiesole di Bagno a Ripoli, incontreranno il Cagliari.