Primavera, verso Fiorentina-Juve tra regolamento e stato di forma

Vigilia di quarti di finale dei playoff scudetto in casa Fiorentina, in quanto la squadra di Galloppa venerdì alle ore 18.00 sfiderà la Juventus allo stadio Curva Fiesole del ViolaPark.

Il primo quarto di finale, vedrà sfidarsi il quarto classificato contro il quinto, mentre il secondo quarto di finale (Sassuolo-Milan, che si giocherà sabato 24 maggio alle ore 18) avrà come protagoniste la sesta squadra nella classifica generale contro la terza. Nel caso di un eventuale pareggio nei quarti di finale non sono previsti né i tempi supplementari né i calci di rigore: passerà al turno successivo la squadra meglio classificata al termine della Prima Fase. La Fiorentina ha per questo due risultati disponibili su tre, in quanto passerebbe alle semifinali anche in caso di pareggio proprio perché si è guadagnata il quarto posto in classifica (con 69 punti) a discapito della Juventus che è invece quinta nella classifica della Prima Parte di stagione (con 63 punti). Nel caso di passaggio di turno della squadra di Galloppa, bisogna tenere di conto il regolamento, che in questa situazione cambia: in caso di parità si andrebbe ai calci di rigori. Giusto precisare che alla semifinali arrivano di diritto le due squadre che si sono classificate al primo e al secondo posto nella classifica della prima parte di campionato, vale a dire Roma (che sfiderà la vincente di Fiorentina-Juventus, 26 maggio) e Inter (che sfiderà la vincente di Sassuolo-Milan, 27 maggio). La finale sarà invece il 30 maggio alle ore 20.30, che avrà come teatro il ViolaPark, come tutte le altre sfide dei playoff.

La Primavera viola arriva a questa gara reduce da tre vittorie consecutive, arrivate dopo un periodo non semplice, con la Fiorentina che aveva conseguito una sola vittoria nel periodo compreso dal 23 febbraio al 28 aprile. La vittoria per 3-1 contro il Torino è arrivata con un 11 diverso da quello al quale aveva abituato Galloppa, che ha messo in mostra anche chi durante la stagione aveva trovato meno spazio e che con questo match ha avuto modo di dimostrare le proprie qualità. Oltre ai 3 punti contro i granata, la Fiorentina si presenta a questa sfida anche con due trofei dedicati ai singoli giocatori, in quanto lunedì 19 maggio sono stati assegnati i Primavera Best Awards, che hanno visto vincitori Tommaso Vannucchi, come miglior portiere, e Tommaso Rubino, come miglior centrocampista. Proprio Tommaso Rubino è il capocannoniere viola della stagione, con uno score di 16 gol, seguito da Riccardo Braschi con 14 gol.

La Juventus arriva a Firenze dopo la sconfitta per 4-2 afflita dall'Empoli, che occupa i posti finali della classifica del campionato Primavera 1, e che si dovrà giocare i playout insieme al Bologna. I bianconeri hanno sicuramente profili molto interessanti dalla loro, partendo dal numero 10, Alessio Vacca che ha realizzato gli stessi gol di Tommaso Rubino, anche se il classe 2005 della Juventus è naturalmente una seconda punta, anche se può essere adattato come punta centrale o ala sinistra.

Questi quarti di finale saranno lo scoglio da superare per cercare di ritrovare la continuità che è mancata alla Primavera di Galloppa per arrivare nelle prime due posizioni della classifica generale.