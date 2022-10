PRIMAVERA, Sabato l'Inter: antipasto di Supercoppa

Tornerà in campo sabato all'ora di pranzo la Fiorentina Primavera: i baby viola, reduci da due ko consecutivi contro Frosinone e Atalanta, ospiteranno alle 13 presso lo stadio Torrini di Sesto i pari età dell'Inter, squadra campione d'Italia in carica che tuttavia al momento è penultima in classifica con appena 3 pareggi e 5 sconfitte nelle prime uscite di questa stagione (appena 7 i gol segnati, 14 quelli subiti). E per la trasferta in Toscana mancheranno pure gli squalificati Erh Andersen e Giacomo Stabile. I viola vogliono invece ottenere la loro quarta vittoria di fila in casa per avvicinarsi di nuovo ai primi due posti e dare un chiaro segnale all'Inter che sarà anche la squadra che Toci e compagni affronteranno a inizio anno nuovo nella finalissima di Supercoppa italiana, molto probabilmente a San Siro. La gara, che sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, sarà diretta dall'arbitro Ubaldi di Roma 1, coadiuvato da De Angelis di Roma 2 e Bianchini di Perugia.