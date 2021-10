PRIMAVERA, Oggi alle 15 il Pescara: solo un big out

Torna in campo questo pomeriggio alle ore 15 la Fiorentina Primavera: la squadra di Alberto Aquilani, dopo le vittorie contro Sassuolo e Verona, va a caccia della terza vittoria consecutiva (nonché del terzo clean sheet di fila) per entrare per la prima volta in stagione in zona playoff. Per farlo i baby viola dovranno battere il Pescara, ultimo in classifica con 4 punti (e la peggior difesa del campionato, 14 gol subiti) e reduce dal pesante ko per 3-0 contro la Roma.

Aquilani dovrà fare tuttavia ancora una volta a meno di Luis Munteanu: l'attaccante rumeno infatti rimarrà a disposizione di Vincenzo Italiano con la prima squadra e sarà convocato per il match di domani contro il Cagliari. In Primavera, invece, figureranno altri giocatori che in questi giorni si sono spesso allenati coi più grandi, in particolare Bianco ed Agostinelli (il quale tuttavia potrebbe essere convocato per la sfida del Franchi di dopodomani e per il classe 2002 sarebbe la prima volta con la Fiorentina).