PRIMAVERA, Domani arriva il Bologna: al VP troppa fatica

Tornerà in campo domani all’ora di pranzo (diretta tv su Sportitalia) la Fiorentina Primavera, che alle 13 al Viola Park affronterà il Bologna. I baby viola, reduci dal successo prezioso per 1-0 ottenuto lunedì a Monza che ha riconsegnato alla squadra di Galloppa il secondo posto in classifica assieme a Torino e Inter, vogliono provare a invertire un trend che vede ormai da inizio stagione Caprini e compagni un rullo compressore in trasferta (18 punti ottenuti su 21 disponibili) ma tra le peggiori squadre del campionato nelle gare giocate in casa (appena 6 punti fatti in cinque match giocati), alla luce anche delle due sconfitte di fila patite con Milan e Inter.

L’ultimo successo a Bagno a Ripoli per i viola manca infatti dallo scorso 30 settembre.