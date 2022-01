PRESTITI, Zurkowski show. Si rivede Dalle Mura

Con il ritorno del campionato di Serie B e di tutti i principali tornei in giro per l’Europa ricomincia la nostra rubrica sui prestiti viola, l’angolo di FirenzeViola.it in cui facciamo il punto sull’andamento dei calciatori della Fiorentina che in questa stagione sono in prestito in altre squadre.

Iniziamo il nostro riepilogo dalla Serie A: per Luca Ranieri sabato è stata un’altra giornata da dimenticare con la maglia della Salernitana: l’esterno cresciuto nelle giovanili della Fiorentina è stato protagonista infatti di un intervento maldestro che ha spianato la strada a Pedro, autore dell’assist per il secondo gol di Immobile nel 3-0 della Lazio a Salerno. Ranieri, che aveva saltato la trasferta vittoriosa di Verona per un problema muscolare, contro i biancocelesti è sceso in campo per la sedicesima volta da titolare in una stagione per ora non soddisfacente sotto il profilo dei risultati e delle prestazioni ma che gli sta dando tanta continuità in termini di minutaggio. Chi continua invece a stupire soprattutto per le prestazioni ma anche per la vena realizzativa che sta dimostrando è Szymon Zurkowski: contro il Venezia il centrocampista polacco ha trovato il quarto gol stagionale con un perfetto inserimento sul secondo palo ed un bel destro al volo per il vantaggio dell’Empoli (partita poi terminata 1-1). Per Zurkowski si tratta del secondo gol nel giro di dieci giorni, ma la prova del classe ’97 va ben oltre il gol: da mezz’ala nel 4-3-1-2 di Andreazzoli il giocatore di proprietà della Fiorentina sta dimostrando di essere uno dei centrocampisti migliori della Serie A per qualità e produzione offensiva (ieri, oltre al gol, Zurkowski ha avuto altre tre chances per segnare).

In Serie B, è arrivato finalmente il momento del debutto stagionale di Cristian Dalle Mura: il difensore classe 2002 ha dovuto cambiare aria a gennaio, trasferendosi dalla Cremonese (con cui non ha mai esordito) al Pordenone per trovare i primi minuti in campo della stagione. Subito titolare nella partita col Lecce (partita vinta dai salentini per 1-0), Dalle Mura ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro, posizione che non occupava da diverso tempo ma in cui si è fatto trovare pronto disputando un’ottima gara e limitando al meglio un cliente davvero scomodo come Strefezza. Buona anche la prova di Gabriele Ferrarini, titolare col Perugia nel 2-2 degli umbri a Monza: quasi 80 minuti in campo da esterno sinistro, poche sortite offensive ma tante chiusure difensive importanti per il difensore ex Venezia, che ieri è tornato a giocare titolare dopo un mese e mezzo. Ancora fermo, causa rinvio delle partite per via dei casi di positività riscontrati, il Cosenza di Gabriele Gori, che dovrebbe tornare in campo sabato 22 contro l’Ascoli.

Salvo ulteriori rinvii, il prossimo weekend dovrebbe essere anche quello del ritorno in campo della Lega Pro: per vedere all’opera Spalluto, Pierozzi, Fiorini & Co., fermi da quasi un mese a causa delle numerose positività al Covid riscontrate nelle squadre di C, dovremo aspettare quindi ancora qualche giorno.

Concludiamo con il consueto sguardo con i prestiti viola impegnati all’estero: per Christian Kouame è tempo di Coppa d’Africa: l’attaccante dell’Anderlecht è impegnato infatti in Camerun con la Costa d’Avorio, con cui per adesso ha giocato solo due spezzoni di gara sia nella vittoria all’esordio contro la Guinea Equatoriale sia nel 2-2 contro la Sierra Leone. In Olanda, Jacob Rasmussen continua ad essere uno dei punti di forza di un Vitesse che anche in questa stagione viaggia a ritmi europei: nello storico successo sul campo del Feyenoord il difensore danese ha recitato un ruolo di primo piano, contribuendo con una prestazione granitica al clean-sheet dei suoi, che hanno espugnato il de Kuip col punteggio di 1-0.