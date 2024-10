PRESTITI, Nuovo ruolo per Bianco. Barak: che rimonta

Fonte: a cura di Niccolò Righi

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE A

Ancora una partita da titolare per Alessandro Bianco con la maglia del Monza, che al Maradona contro il Napoli è stato impiegato da Nesta in un nuovo ruolo da trequartista al fianco di Daniel Maldini e alle spalle di Djuric. Passo indietro, però, dal punto di vista delle prestazione rispetto alla partita contro il Bologna, con il classe 2002 contenuto perfettamente da un cliente scomodo come Anguissa.

SERIE B

Prima vittoria in stagione per il Frosinone di Filippo Distefano, con l'attaccante rimasto in campo per 78 minuti e autore di una prova sufficiente che poteva essere condita da un gol, annullata però per un fuorigioco al termine della prima frazione. Da non incorniciare, invece, la prova di Lorenzo Amatucci contro il Catanzaro, uscito ad inizio del secondo tempo nonostante la Salernitana non sia andata oltre lo 0-0.

SERIE C

Non rubano le prime pagine nemmeno le prestazione dei due viola impegnati questo weekend in Serie C. Nonostante la vittoria del suo Pescara, Edoardo Pierozzi è risultato uno dei peggiori in campo: molto in difficoltà in fase difensiva, si fa ammonire al 30' e viene sostituito all'intervallo. Stessa sorte per Eduard Dutu, uscito alla fine del primo tempo nella sconfitta a domicilio del suo Pineto sul campo del Legnago.

ESTERO

In Turchia pareggio incredibile del Kasimpasa a Istanbul contro la capolista Galatasaray, in vantaggio per 3-0 dopo neanche 35 minuti grazie alla doppietta di Osimhen e alla rete di Icardi e rimontato nella ripresa da Barak e compagni. Per il ceco 75 minuti da titolare. Stesso minutaggio anche per Mbala Nzola, che in casa non riesce a pungere il Nizza e ada andare oltre lo 0-0 con il suo Lens.