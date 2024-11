PRESTITI, Non un grande weekend per i viola

Fonte: a cura di Niccolò Righi

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE A

Alessandro Bianco è sempre più leader del Monza di Alessandro Nesta e lo dimostrano anche le parole pronunciate prima della partita. “Non è facile quando giochi bene ma non arrivano i risultati. Il mister ci ha detto di continuare così e non mollare”, ha detto il centrocampista classe 2002 che anche contro la Lazio è stato uno dei migliori dei suoi, nonostante per i brianzoli sia arrivata l’ennesima sconfitta che li fa restare all’ultimo posto in classifica in compagnia del Venezia.

SERIE B

Nel campionato cadetto 90 minuti in campo per Niccolò Fortini con la maglia della Juve Stabia, battuta in casa per 3-0 dallo Spezia. Gara complicata per il giovane esterno della Fiorentina, nonostante alla fine sia stato uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca. Un tempo invece per Lorenzo Amatucci, impegnato più a mettere toppe che a costruire gioco. La ‘sua’ Salernitana cade in casa per 2-0 contro il Bari di Favasuli - inserito per salvaguardare il risultato negli ultimi 35 minuti - e vede Martuscello lasciare la panchina dei campani. Un tempo (il secondo) anche per Fallou Sene, che nella ripresa entra per cercare di risollevare le sorti di un Frosinone sempre più ultimo ma sbatte contro il muro dei difensori del Palermo.

SERIE C

Continua il grande momento di Edoardo Pierozzi e del Pescara, che con l’1-0 inflitto al Sestri Levante mantengono il primo posto del girone B a tre lunghezze di distanza dalla Torres. Per l’esterno classe 2001 una prova sufficiente anche se un errore intorno all’ora di gioco avrebbe potuto portare gli ospiti ad acciuffare il pareggio. Gara da titolare anche per Eljon Toci con la maglia del Pro Patria, sconfitto a domicilio sul campo dell’Atalanta Under 23. Per l’attaccante albanese una gara volenterosa e sfortunata, caratterizzata da un legno colpito a portiere battuto. Scampoli di partita, infine, per Niccolò Nardi e Christian Biagetti. Il primo - con la maglia del Carpi - è subentrato al 63’ senza riuscire a sporcare il tabellina di una gara poi terminata 0-0 contro il Campobasso. Il secondo è entrato nel finale per permettere alla Pro Vercelli, rimasta in 10 dall’81’, di salvaguardare l’1-0 maturato contro l’Alcione Milano.

ESTERO

Non un gran weekend neanche per i giocatori viola impegnati all'estero. In campo i due viola al Kasimpasa Antonin Barak e Josip Brekalo, sconfitti in casa contro il Kayserispor. Il ceco in campo soltanto un tempo in cui non ha brillato, buoni novanta minuti invece per l'esterno d'attacco croato.