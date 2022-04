PRESTITI, Il punto di FV: Kouame sale a quota 13 reti

Una delle notizie più lette sulla pagina di Firenzeviola.it nella giornata odierna è il punto di FV (LEGGI QUI) sui giocatori in prestito. Tra tutti i viola in giro per il mondo spicca il rendimento di Christian Kouamé. L'attaccante in prestito all'Anderlecht nell'ultima giornata di campionato ha messo a segno l’ennesima rete (la tredicesima) della sua stagione: gran dribbling sul portiere ed appoggio in porta per firmare il momentaneo 3-1 (partita poi finita 3-2 per i bianco malva) sul campo del Kortrijk; il rendimento dell’attaccante, 4 reti e 4 assist nelle ultime 8, sta crescendo esponenzialmente ed il club belga sta già pensando a come provare a trattenerlo.