PRESTITI, Gori in gol ed il punto sulla Lega Pro

Archiviata la pausa nazionali, anche per i prestiti viola è stato un fine settimana di impegni coi propri club. Come ogni lunedì andiamo quindi a dare un’occhiata ai rendimenti dei giocatori di proprietà della Fiorentina che si stanno mettendo in mostra con altre maglie, con un approfondimento finale anche sui tanti giovani impegnati in Lega Pro.

Partiamo dalla massima categoria: in Serie A sabato complicato per Luca Ranieri, che affonda insieme alla sua Salernitana nel match del Picco contro lo Spezia; per il difensore 80 minuti in apnea sulla sinistra, corsia dalla quale arrivano i principali pericoli da parte di Kovalenko e compagni. Ennesima sconfitta per la Salernitana e ribaltone in panchina: fuori Castori, dentro Colantuono; col nuovo tecnico è possibile che vari anche la posizione di Ranieri, impiegato finora nel ruolo di esterno a tutto campo di sinistra nel 3-5-2 prevalentemente difensivo dell’allenatore uscente. Nel pomeriggio di ieri l’Empoli è stato invece battuto a domicilio dall’Atalanta: in mezzo al campo per gli azzurri c’era ancora una volta Szymon Zurkowski (quarta partita consecutiva da titolare); il polacco sembra aver conquistato la fiducia di Andreazzoli e anche contro i bergamaschi è stato uno dei più propositivi tra gli empolesi, soffrendo comunque il dinamismo di De Roon e Koopmeiners e calando nel secondo tempo, quando è stato sostituito dopo l’ora di gioco da Bajrami.

Scendendo invece di categoria, Gabriele Gori torna al gol con il Cosenza, trasformando al 20’ il rigore con cui i calabresi vanno in vantaggio sul Frosinone (partita poi conclusa sull’1-1) per il quarto gol in campionato del prodotto del vivaio gigliato. Weekend da comparsa invece per Gabriele Ferrarini che, dopo gli impegni con la nazionale Under -21, ha giocato solo una manciata di minuti nel finale della partita che il suo Perugia ha pareggiato 1-1 col Benevento. A Cremona invece, Christian Dalle Mura sta diventando un oggetto misterioso: ancora zero minuti per il classe 2002, che quest’anno ha giocato più con la nazionale under21 (45 minuti anche nell’ultima partita col Portogallo) che con la Cremonese di Fabio Pecchia.

Voliamo in Europa continentale: dopo la squalifica per l’espulsione rimediata qualche settimana fa e gli impegni con la Costa d’Avorio, Christian Kouame torna protagonista con l’Anderlecht; maglia da titolare per l’ivoriano e rigore dell’1-0 procurato nella partita contro l’STVV, match terminato sul 2-2 (quarto pareggio consecutivo dei viola di Belgio, che adesso sono ottavi, staccati di 5 punti dal primo posto di Brugge e Union Saint-Gilloise). Se la passa decisamente meglio il Vitesse di Jacob Rasmussen: il centrale danese è tornato il perno della difesa giallonera ed anche nella vittoria 1-0 sul campo del NEC è stato tra i migliori dei suoi: tre vittorie ed un pareggio nelle ultime 4 uscite del Vitesse, partite che hanno coinciso col ritorno a pieno regime di Rasmussen (sempre in campo per tutto il filotto di risultati utili).

Come promesso, un’occhiata anche alla Lega Pro, dove i talenti viola faticano però a trovare spazio: se Simone Ghidotti infatti è diventato una garanzia tra i pali per il Gubbio (9 su 9 da titolare e 4 clean sheet per il ventunenne), non si può dire lo stesso per il suo compagno di squadra Samuele Spalluto, attaccante protagonista di una grande stagione un anno fa con la Primavera di Aquilani ma che in Umbria ha collezionato per ora solo tre spezzoni di gara (24 minuti totali in campionato). Condizione analoga per Tofol Montiel, sceso di categoria per cercare spazio: missione per ora non riucita, visto che a Siena lo spagnolo ha giocato appena il 12% dei minuti totali, collezionando un gol all’esordio e poco altro.

Inizio di campionato ancora più sfortunato per Mattia Fiorini: il centrocampista del Firenzuola non ha infatti ancora esordito quest’anno, colpa di un infortunio al piede rimediato a fine agosto che ancora non gli ha permesso di rientrare in gruppo, anche se il classe 2001 è stato convocato nelle ultime due sfide dei toscani. Chi sta facendo bene è Niccolò Pierozzi che, nonostante un campionato di alti e bassi per la Pro Patria, in Lombardia sta trovando continuità di prestazioni (9 da titolare) e ottime giocate dal centrocampo in su (già 2 gol per lui ed una partecipazione continua agli attacchi della Pro). Per Eduard Dutu dell’Aquila Montevarchi un inizio di annata in linea con quello della squadra: partito bene, dopo una serie di risultati utili il centrale sta accusando un calo di rendimento, come testimonia l’espulsione rimediata nella gara di domenica contro l’Ancona per fallo in piena area di rigore, intervento che è valso il 2-0 dei marchigiani dal dischetto. Anche nelle altre provincie dello stivale i giovani di proprietà della Fiorentina non vivono una stagione da protagonisti: per Andrea Milani ( esterno del Monopoli), Andrea Poggesi ( terzino destro a Poggibonsi) e Alessandro Lovisa (mediano classe 2001 in forza alla Lucchese) solo qualche presenza sporadica.