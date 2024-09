PRESTITI, Bianco il migliore del Monza. 1º gol di Nzola

FirenzeViola.it

Sono tanti i viola in prestito in giro per l'Italia e non solo ad essere scesi in campo nel weekend. Questo un punto della situazione sui giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre.

SERIE A

Nel massimo campionato ha finalmente fatto il suo debutto dal primo minuto con la maglia del Monza il centrocampista Alessandro Bianco. Nesta gli aveva già concesso venti minuti circa nel finale contro l'Inter, mentre con il Bologna del suo ex tecnico Vincenzo Italiano è arrivata la maglia da titolare e una permanenza sul rettangolo verde per tutti i novanta minuti. Sfortunatamente per lui i brianzoli non sono andati oltre l'1-2 in casa, ma Bianco può comunque sorridere per aver offerto un'ottima prestazione, che gli è valsa la palma di migliore in campo per diversi quotidiani nazionali.

SERIE B

La crisi del Frosinone non accenna a placarsi, motivo per cui in ciociaria si starebbe già pensando ad un esonero di Vivarini e ad un possibile arrivo di Alberto Aquilani, che nel Lazio ritroverebbe Filppo Distefano e Fallou Sené. Il primo ha preso parte agli ultimi 30 minuti del match malamente perso al Benito Stirpe contro il Bari di Favasuli - in panchina per tutti i 90 minuti - per 0-3. Mentre il senegalese non ha ancora fatto il suo esordio. Non va molto meglio a Lorenzo Amatucci e la sua Salernitana, incappati in uno scialbo 0-0 contro la Reggiana, con il centrocampista che offre ai suoi ex tifosi una prestazione piuttosto deludente.

ESTERO

Parte nel migliore dei modi l'avventura di Mbala Nzola in Ligue 1 con la maglia del Lens. Rimasto in panchina alla prima convocazione contro il Monaco, nell'ultimo turno contro il Rennes è arrivato il debutto al 56' e il gol in pieno recupero che ha permesso ai suoi di conquistare un ottimo punto a domicilio e restare al quarto posto. Meno bene è andata in Turchia a Barak e Brekalo, con il loro Kasimpasa che non va oltre lo 0-0 contro l'Antalyaspor e con il croato che ha lasciato i suoi in 10 negli ultimi 15 minuti per un entrataccia su un avversario.