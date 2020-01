PRES. VAGLIA, Scuola calcio ha i valori di Mondonico

In occasione della conferenza stampa di presentazione dell'accordo tra l'ASD Vaglia e l'Associazione Emiliano Mondonico, tanti personaggi hanno preso la parola presso Palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale. Tra gli ospiti anche il presidente del Vaglia Andrea Cialdai: "L'idea di questa scuola calcio nasce dal fatto che abbiamo voluto sempre fare nostri i valori del calcio e per questo abbiamo voluto dare il nome di questa scuola calcio a Mondonico. Scuola calcio vicina alla Fiorentina? Quando penso a Mondonico penso al 20 giougno 2004 quando Emiliano ci ha riportato in Serie A. La Viola attuale? Prendiamoci i tre punti, poi ne parleremo in futuro di altre cose... Commisso? Ha chiesto tempo, diamogli il tempo che merita. Una collaborazione con la Fiorentina? Certo perché no".