PREMIO TOP FV, La classifica alla 20^ di campionato

Siamo arrivati alla 20^ giornata di Serie A e, come da tradizione ogni cinque partite di campionato, è anche giunto il momento di un resoconto per quanto riguarda la classifica generale provvisoria del Premio Top FirenzeViola.it (LEGGI QUI i risultati dell'ultimo turno), che contribuirà a premiare il miglior viola dell'anno. Dopo venti votazioni, ventuno visto che c'è stata anche la Coppa Italia, guida la classifica, in maniera ormai praticamente stabile da inizio anno, Federico Chiesa. Il giovane figlio d'arte ha collezionato altri punti nelle ultime due uscite, allungando di una trentina di lunghezze su Jordan Veretout, ancora al secondo posto sebbene non più da solo dato che, dopo il gol decisivo nell'ultima con la Samp, è stato raggiunto dal capitano German Pezzella. Alle loro spalle ha scalato posizioni il giovane portiere Alban Lafont, ora quarto, mentre Marco Benassi, al quinto posto, manca da diverse settimane all'appuntamento con i punti. Da segnalare l'ottimo avvio di Luis Muriel, che grazie all'exploit di domenica ha già raggiunto in classifica Giovanni Simeone, con quest'ultimo lontanissimo dalle posizioni che contano. Ecco di seguito dunque la classifica completa della competizione:

Chiesa 140

Pezzella e Veretout 110

Lafont 85

Benassi 55

Mirallas e Vitor Hugo 40

Milenkovic 35

Ceccherini, Eysseric, Gerson, Muriel e Simeone 20

Edimilson e Norgaard 5