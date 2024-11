PREMIO TOP FV, Ikoné il migliore a Nicosia. Beltran 2°

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È indiscutibilmente Jonathan Ikoné il giocatore che si aggiudica il Premio Top FV per la sfida di giovedì in Conference League tra Apoel Nicosia e Fiorentina: il francese, che con la rete del momentaneo 2-1 alla GSP Arena ha provato a riaprire le sorti del match contro i ciprioti, si è aggiudicato il titolo di miglior giocatore della sfida in casa viola con il 45,98% delle preferenze. Al secondo gradino della classifica, Lucas Beltran con il 13,44% dei voti mentre la medaglia di bronzo va a Mandragora, terzo col 7,11%.