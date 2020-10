INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PEZZELLA SOSTITUITO SOLO PER STANCHEZZA: È OK Tornato titolare con anche la fascia di capitano, il difensore della Fiorentina German Pezzella è stato sostituito al 71' per far spazio a Igor. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, però, nessuna ricaduta muscolare per... Tornato titolare con anche la fascia di capitano, il difensore della Fiorentina German Pezzella è stato sostituito al 71' per far spazio a Igor. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, però, nessuna ricaduta muscolare per... NOTIZIE DI FV PREMIO TOP FV, CHI SALVI DOPO IL PARI CON LO SPEZIA? La Fiorentina spreca il doppio vantaggio ottenuto dopo pochi minuti, facendosi riprendere dallo Spezia per il 2-2 finale che lascia un bel po' di amaro in bocca. Al solito vi chiediamo di indicare il vostro migliore in campo per formare quella che sarà poi la... La Fiorentina spreca il doppio vantaggio ottenuto dopo pochi minuti, facendosi riprendere dallo Spezia per il 2-2 finale che lascia un bel po' di amaro in bocca. Al solito vi chiediamo di indicare il vostro migliore in campo per formare quella che sarà poi la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 ottobre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi