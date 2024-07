PRE-FIO 2-1, Inglesi in vantaggio all'intervallo: viola in ombra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È 2-1 all'intervallo al Deepdale Stadium tra Preston e Fiorentina. Gli inglesi sono passati in vantaggio al 23' con una rete fortunosa del difensore Lindsay ma la Fiorentina è riuscita a pareggiarla quasi immediatamente con la punizione diretta di Rolando Mandragora. La squadra di Palladino avrebbe anche l'occasione per andare in vantaggio, ma Parisi spreca a pochi passi dalla orta sguarnita e alla fine sono gli avversari a riportarsi in vantaggio, con Keane che segna prima del break.