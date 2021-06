PORTOGALLO, Poker a Israele: Oliveira e Guedes...

In attesa dell’esordio agli Europei (martedì prossimo contro l’Ungheria), il Portogallo di Sergio Oliveira e Gonçalo Guedes ha fatto questa sera le prove generali, battendo per 4-0 in amichevole Israele: in rete per i campioni in carica Bruno Fernandes (doppietta), il solito Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo nel finale.

Per i due obiettivi viola poco da raccontare il mediano del Porto (sempre più vicino alla Fiorentina) è rimasto per 90’ in panchina mentre l’esterno del Valencia è entrato al 71’ proprio al posto di CR7 ed ha giocato senza sussulti gli ultimi 19’ di partita, dove è arrivato però il tris siglato dall'ex terzino di Inter e Juventus e il poker di Bruno Fernandes.