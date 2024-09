PONGRACIC, Nota dolente: serve tempo, lui spiega così

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marin Pongracic è apparso forse come una delle noti più dolenti di questo avvio di annata. Tre cartellini, di cui uno rosso, nelle tre gare disputate tra Parma e andata e ritorno di Conference League, tanti passaggi sbagliati e una palese confusione, mostrano un quadro ben diverso dal difensore che lo scorso anno era stato capace di essere un vero e proprio leader a Lecce. "Nella mia carriera ho giocato più spesso in sistemi a quattro che a tre. Quello è il modulo in cui mi trovo più a mio agio ma sono pronto a mettermi a disposizione".

Forse sta tutta in questa frase, detta ai microfoni ufficiali della nazionale croata, le difficoltà riscontrate in queste prime due settimane di stagione. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento completo di FV.