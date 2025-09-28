Pisa-Fiorentina 0-0, si fa vedere la squadra viola: prima con Mandragora, poi con Nicolussi
Si fa vedere la Fiorentina in questa fine di secondo tempo. Prima con uno schema da calcio d'angolo che ha portato alla conclusione, sballata, di Mandragora. E poi un'azione in contropiede da parte della squadra di Pioli che ha portato Gosens al cross per Hans Nicolussi Caviglia. Il tiro al volo dell'ex Venezia viene bloccato da un difensore nerazzurro.
