Pioli: "Vogliamo alzare l'asticella ma questo è inizio di un percorso". E Goretti...

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli in un'intervista a Dazn è tornato a parlare delle sue motivazioni e degli obiettivi della squadra viola: "La Fiorentina mi ha chiamato nel momento giusto e io volevo tornare. Quando mi ha chiamato la Fiorentina non potevo che accettare. Capisco che il mio arrivo abbia portato aspettative e il pensiero di poter alzare l'asticella. E' quello che vogliamo fare. Questo però è l'inizio di un percorso e so che nel calcio le cose non si costruiscono così velocemente. C'è bisogno di lavoro, continuità e riempire la squadra. Mi auguro che in questi anni si possa arrivare a risultati migliori".

Anche il dt viola Roberto Goretti ha parlato ad Umbria Tv spiegando a sua volta il nuovo percorso intrapreso dalla società, dall'italianizzazione alla patrimonializzazione della squadra.