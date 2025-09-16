Pioli sfida Fabregas per la prima volta, viola avanti negli scontri diretti

Domenica gli uomini di Stefano Pioli scenderanno in campo contro il Como di Cesc Fabregas. Per Pioli e Fabregas si tratta di una sfida inedita, i due infatti non si erano ancora sfidati da allenatori visto che lo spagnolo è arrivato in serie A con il suo Como la scorsa stagione, quando Pioli era ormai volato in Arabia. Tutto ciò non si può dire per Como e Fiorentina che si sono affrontate nella loro storia per 36 volte. Il bilancio generale vede la Fiorentina in vantaggio con 17 vittorie, il Como è fermo invece a 12 successi mentre 7 sono i pareggi. 