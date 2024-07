PIEROZZI, Si sblocca l'affare col Palermo: ai viola 1,5 mln

Fonte: Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

E' pronta a sbloccarsi la trattativa che porterà nelle prossime ore Niccolò Pierozzi al Palermo: il terzino del 2001, sul quale Firenzeviola.it vi ha tenuto costantemente aggiornati in questi giorni, è pronto a volare a titolo definitivo in Sicilia a fronte di un guadagno che per la Fiorentina sarà di 1,5 milioni di euro oltre a una percentuale da definire sulla futura rivendita da parte dei rosanero. La trattativa non è stata ancora del tutto definita ma dopo due settimane di impasse è pronta a sbloccarsi (in un primo momento il guadagno del club viola doveva essere di 3 milioni, senza percentuale).