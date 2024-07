PIEROZZI, La burocrazia rallenta il suo trasferimento

FirenzeViola.it

Servirà qualche ora in più per definire la trattativa di Niccolò Pierozzi con il Palermo. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.It, la trattativa inizialmente partita in modo spedito ha trovato qualche rallentamento, perché la società acquirente del classe 2001 ha sede in Inghilterra e dunque ci vuole più tempo per espletare le formalità burocratiche. Nel frattempo, il terzino è rimasto a Firenze ed ha risposto alla convocazione. In ogni caso, la trattativa non dovrebbe aver avuto complicazioni se non appunto di natura burocratica che ne hanno rallentato i tempi.