PIATEK, Già meglio di Bati e Mutu nelle prime nove

Su Firenzeviola.it oggi abbiamo analizzato i numeri collezionati da Krzysztof Piatek in maglia viola, confrontandoli con quelli dei più importanti bomber della storia della Fiorentina. Confrontando le statistiche del numero 19 con i grandi centravanti del passato si nota come solo in 2 tra i migliori 10 cannonieri della storia della Fiorentina abbiano fatto meglio nelle prime 9 apparizioni: Batistuta si è fermato a 2 gol, Hamrin lo ha superato con 7 centri, Montuori ha segnato 4 reti, 3 per Mutu, 6 per Gilardino, che ha eguagliato il rendimento del polacco, 2 per Galassi, 4 per Virgili, 3 per Desolati e 8 per Toni, il più prolifico tra questi calciatori.

