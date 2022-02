PIATEK-DEA, IL BERSAGLIO PREFERITO

Se in Coppa Italia a Bergamo ha messo a segno due reti (un rigore e una sulla ribattuta del secondo rigore sbagliato), anche in campionato Krzysztof Piatek sembra avere un conto aperto con l'Atalanta. Nelle sue stagioni in Italia infatti l'attaccante viola in serie A ha segnato tre gol in tre incontri contro l’Atalanta, sia in rossoblù che in rossonero, rendendola la squadra contro la quale in pratica ha realizzato più reti nei cinque grandi campionati europei (ne segnò 5 al Lecce che però è in B), con una media di un gol ogni 62’.

E Piatek di sicuro ce la metterà tutta per collezionare un altro record: andare a segno in due incontri consecutivi nel massimo torneo italiano, per la prima volta da aprile 2019. E la volontà di convincere Italiano a dargli un'altra maglia da titolare e di fare bene la dimostra anche in allenamento e sui social: "Duro lavoro verso l'Atalanta!" scrive su Ig, a conferma che la concentrazione è massima.

Come è una conferma della bontà della scelta di venire a Firenze quella di visitare la città con la moglie Paulina, un po' come fa Odriozola, per viverla e capirla al meglio. Stavolta di sicuro l'Atalanta verrà con un piglio diverso a Firenze per riscattare l'andata e la Coppa (a Bergamo) e cercherà dunque di togliere i proiettili da sparare all'attaccante che però, Gasperini è avvertito, è pronto a concedere il bis e ha nei nerazzurri la vittima preferita.