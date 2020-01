PEZZELLA, Il capitano mascherato alza la difesa

È stato discretamente sfortunato, German Pezzella, nell'ultimo anno. La seconda frattura allo zigomo lo ha tenuto lontano dal campo in un momento durissimo per la Fiorentina (Verona e Torino), e giocare con la maschera le altre partite non può essere stato piacevole per il capitano viola. Quantomeno il suo recupero record ha ridato solidità ad una difesa, quella viola, che senza di lui - e a volte anche con lui - ha fatto acqua da parecchie parti. Non sempre però: è stato proprio Pezzella a dare il via alla vittoria contro la Sampdoria che ha portato poi al momento più bello per la Fiorentina quest'anno. Da quel momento fino alla Lazio, la difesa gigliata sembrava aver trovato i suoi equilibri, malamente crollati dalla disfatta di Cagliari in poi.

Al capitano mascherato si può comunque rimproverare poco, se non un paio di errori nell'ultima partita contro la Roma. È da Pezzella e dalla sua leadership che Iachini vorrà ricostruire il muro difensivo viola: il capitano barcolla ma non molla, ed è pronto ad una seconda parte di campionato da vero capitano di una squadra che ha bisogno di una scossa.