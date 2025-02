FirenzeViola Pepito Day, da Batistuta a Ferguson: ecco chi ci sarà a marzo

Pepito Rossi ha scelto Firenze per dire il suo addio definitivo all'attività agonistica legata al calcio. L'eroe del 4-2 alla Juventus, protagonista con la maglia della Fiorentina di mesi straordinari prima del gravissimo infortunio che l'ha messo ko e lo ha reso un calciatore diverso, ha presentato a Palazzo Strozzi Sacrati di Firenze (sede della Regione Toscana) la partita d'addio al calcio giocato che lo vedrà protagonista il prossimo 22 marzo presso lo stadio Artemio Franchi. All'evento parteciperanno tanti ex compagni ed allenatori di Pepito, che assieme a Borja Valero e ad Eugenio Giani ha annunciato in pompa magna la grande serata del mese prossimo. Da Sir Alex Ferguson a Luca Toni, Cassano, Seba Frey ma anche Batistuta: tutti in campo per celebrare il grande ex calciatore della Fiorentina.

Le parole di Pepito sull'attualità

A margine dell'evento, Rossi si è anche soffermato sulle questioni legate alla Fiorentina di oggi, partendo ovviamente da quello che sta facendo Moise Kean: "Tanta roba, sta facendo gol importanti e bellissimi. In una squadra serve sempre un centravanti che fa gol, lui fa reparto da solo. E' più un nove rispetto a me che ero un nove e mezzo. Fa piacere rivedere un bomber a Firenze. Palladino? Non mi aspettavo che sarebbe arrivato a questi livelli, però sono contento di vederlo fare bene per una grande squadra con la Fiorentina. Abbiamo vissuto l'Under 21 insieme... tanto tempo fa. Sono contentissimo per lui".