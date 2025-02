Live Pepito day, Rossi annuncia la partita d'addio: "Il 22/3 alle 18 tutti al Franchi. 4-2 alla Juve, fatta la storia!". Attesi Ferguson e Batistuta

Giornata speciale quella di oggi per Giuseppe Rossi. L'ex attaccante della Fiorentina - con un passato anche al Villarreal, al Genoa e al Levante - ha presentato presso Palazzo Strozzi Sacrati di Firenze (sede della Regione Toscana) la partita d'addio al calcio giocato che lo vedrà protagonista il prossimo 22 marzo presso lo stadio Artemio Franchi. All'evento parteciperanno tanti ex compagni ed allenatori di Pepito, che assieme a Borja Valero e ad Eugenio Giani ha annunciato in pompa magna la grande serata del mese prossimo: "Mi lega a Pepito una grande amicizia" ha raccontato Giani: "Lui è stato protagonista in una Fiorentina magnifica, nella quale segnò una storica tripletta alla Juventus. Lui ha sempre manifestato grande attaccamento alla nostra città. Mi ha fatto molto piacere sapere che c'era la possibilità di organizzare un evento così a Firenze".

Parola a Giuseppe Rossi: "Il 22 marzo alle 18 giocherò una partita assieme ai miei ex compagni, sarà una serata piena di sorprese, con ex giocatori ed ex allenatori. Sarà una festa anche per Firenze, che è la mia seconda casa. Ogni volta che torno qui mi sento bene. Ho trascorso bellissimi momenti con i tifosi. Qui ho vissuto tre anni intensi, che rimarranno nella storia. La mia tripletta alla Juventus? Me la ricordo bene... conoscevo bene la rivalità con i bianconeri. Quel giorno abbiamo fatto la storia. Sono molto felice nell'annunciare che sarà presente Sir Alex Ferguson ma anche Luca Toni, Antonio Cassano, Sebastian Frey ma anche il grande Gabriel Omar Batistuta",

"Pepito è una persona straordinaria, che ho avuto la fortuna di conoscere sia in Spagna che in Italia" ha raccontato Borja Valero: "E' un onore essere qui con lui a presentare questo evento. Col pallone tra i piedi ci faceva sognare sempre ma fuori dal campo è sempre stata una grande persona. Spesso ci sentiamo e ci aiutiamo a vicenda. Lui ha sempre vissuto per il calcio... che alcune volte sa essere stronzo, e con lui forse lo è stato. Forse la gente non sa davvero che cosa avesse lui nei piedi. Mi auguro che ci siano tante persone presenti allo stadio".