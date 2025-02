Dagli inviati Giuseppe Rossi parla di Kean: "Finalmente un bomber. Palladino? Mi ha sorpreso"

Giuseppe Rossi, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a margine dell'evento "Pepito Day" dove è presente anche FirenzeViola.it: "Per me Firenze è una seconda casa, qui sento il calore della gente che ancora mi vuole bene. Per me era scontato fare il Pepito day qui".

Ci dà qualche dettaglio in più sull'evento?

"Il 22 marzo alle 18:00 c'è la partita al Franchi con i miei ex compagni della Fiorentina, della Nazionale, del Villarreal, del Manchester. Sarà una serata bella per i tifosi viola, per la mia famiglia che verrà dall'America che verrà sicuramente. Ci sarà Ferguson, verrà Luca Toni, così come Antonio Cassano. Frey, Batistuta...".

Ci saranno tanti attaccanti...

"Infatti non c'è nessun difensore (ride, ndr), poi sveleremo gli altri nomi. Per me la cosa importante era avere il rispetto dei miei compagni, quindi è fondamentale sapere di averli al Franchi".

A chi dedicherà l'evento?

"Dedico tutto a mio padre, che mi ha aiutato fin da piccolo e che è stato il mio compagno di viaggio".

Le sta piacendo Moise Kean?

"Tanta roba, sta facendo gol importanti e bellissimi. In una squadra serve sempre un centravanti che fa gol, lui fa reparto da solo. E' più un nove rispetto a me che ero un nove e mezzo. Fa piacere rivedere un bomber a Firenze".

Cosa pensa della ripartenza della Fiorentina?

"La Fiorentina sta facendo delle cose straordinarie, Palladino ha mosso alcune cose a livello tattico, durante l'estate, e funziona".

Con Palladino ha giocato al Genoa.

"Non mi aspettavo che sarebbe arrivato a questi livelli, però sono contento di vederlo fare bene per una grande squadra con la Fiorentina. Abbiamo vissuto l'Under 21 insieme... tanto tempo fa. Sono contentissimo per lui".

C'è qualcuno con cui avrebbe voluto giocare nella sua carriera?

"Avrei voluto giocare per più tempo con van Nistelrooij che era perfetto per le mie caratteristiche. Con le sue qualità potevamo fare delle cose belle".

Che ne pensa degli acquisti di gennaio?

"Sono acquisti di grande qualità tecnica che sicuramente daranno una grandissima mano, spero possano darla per portare questa squadra in Champions e andare avanti in Conference League".

Come commenta il nuovo corso della Nazionale?

"Alla grande, dopo la delusione dell'Europeo abbiamo reagito alla grande. Sono contento di vedere la squadra motivata e credo che possiamo fare delle grandissime cose, come al Mondiale dove possiamo fare una grandissima figura".