Borja Valero: "Felice che la Fiorentina stia lottando per la Champions"

Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a margine dell'evento "Pepito Day" dove è presente anche FirenzeViola.it: "Sarà un giorno di gioia stare insieme a Pepito, è un ragazzo fantastico e ci fa un enorme piacere che faccia la partita di addio al Franchi davanti al popolo fiorentino.

Tra tutti i tuoi ex compagni dove poni Pepito per livello tecnico?

"Lo metto al primo posto, la gente veramente non si rende conto di quanto è forte Pepito. Soprattutto quell'anno al Villareal quando stava bene. Poi purtroppo sono arrivati gli infortuni ed è stato un peccato per la nazionale e per la Fiorentina. Quell'anno avevamo la sensazione di fare qualcosa di straordinario, ma purtroppo la sua mancanza si è fatta sentire molto".

Pensi che la Fiorentina di Palladino si possa avvicinare tecnicamente alla vostra?

"Credo che il calcio sia cambiato tantissimo, adesso è molto fisico, i paragoni non sono mai belli, ma sono contento che la Fiorentina stia facendo bene e che stia lottando per la Champions di nuovo. Sarebbe bello un percorso simile a quello dell'Atalanta".

Sarà un emozione condividere il campo con le leggende della fiorentina?

"Sì, sarà un onore condividere il campo con questi campioni, ho avuto la fortuna di giocare con Batistuta alla partita del cuore qualche anno fa, ed è sempre un piacere essere vicino a loro".

C'è qualche centrocampista in cui ti rivedi tra quelli di oggi della Fiorentina?"

"Rivedermi no perché, ero un giocatore molto particolare, però ad esempio Fagioli mi piace molto, e per qualità può essere quello più simile a me. Sicuramente ci sono tanti giocatori di qualità quest'anno. Richardson ad esempio penso che abbia un grande potenziale , ma che gli manchi ancora un pò di personalità per esprimersi al meglio. Cataldi può dare tantissimo a questa Fiorentina, ma la cosa più importante è che adesso la viola abbia tanta scelta anche dalla panchina".