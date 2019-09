PASQUAL, Due strade nel suo futuro: giocatore o...

La striscia delle mancate vittorie si allunga ancora, da 16 turni la Fiorentina non vince: se ripensiamo al 17 febbraio scorso sembra passato un secolo, quel 4-1 a Ferrara in casa Spal. Poi il buio e la resurrezione con l’arrivo di Commisso. Ma l’entusiasmo non basta...