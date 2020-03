PASQUAL A FV, Avrei voluto fare un altro anno in viola

Nel corso della lunga diretta su Instagram tenuta con la nostra pagina ufficiale, l'ex terzino viola Manuel Pasqual ha parlato di molteplici temi, tra cui anche quello del suo desiderio di disputare un'ultima stagione a Firenze: "Questa estate avrei voluto fare l'ultimo anno: non volevo smettere dopo una stagione fallimentare ad Empoli... Ho un età tale per capire il mio ruolo all'interno dello spogliatoio. La Fiorentina questa estate aveva un parco terzini sinistri abbondante: c'erà Dalbert, anche Biraghi poi è andato via, Terzic e anche Ranieri. Da parte loro non c'è stata la disponibilità per venire a giocare a Firenze".

