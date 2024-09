PARISI NON GIOCA DA AGOSTO. COMO E EMPOLI CI PENSANO PER GENNAIO

FirenzeViola.it

Gli incroci della Serie A metteranno domenica di fronte Fiorentina e Empoli, le due squadre della carriera in Serie A di Fabiano Parisi che però, a Firenze, sta vivendo un momento piuttosto complicato. Momento che peraltro non era facile da prevedere con il nuovo corso targato Palladino che per tutta l'estate lo ha tenuto in ballottaggio con Biraghi risultando però, almeno stavolta, in leggero vantaggio. Le operazioni di fine mercato hanno portato alla Fiorentina un esterno come Robin Gosens, reputato dal tecnico più adatto a un 3-5-2 fisico e per questo le chance di giocare di Parisi sono tornate ad essere basse: così si spiegano i soli 259 minuti in campo fin qui tra Serie A e Conference non giocando però un minuto dal 29 agosto, dal ritorno del preliminare di Conference e guarda caso da quando Gosens è approdato a Firenze.

I prossimi mesi

C'è grande curiosità per capire come Palladino vorrà gestire uno degli acquisti migliori della scorsa estate da qui fino a gennaio. L'investimento da oltre 10 milioni pende sulle spalle di Parisi e la società non vorrebbe disperdere così un patrimonio, anche se la percentuale che ciò accada cresce ogni partita che passa. Certo, ci saranno altre occasioni per il classe 2000 di Solofra per mettersi in mostra, ma è difficile - se non impossibile, a meno di infortuni - pensare che possa avere la continuità sperata quando decise di restare in Toscana e approdare in viola dall'Empoli. Proprio quell'Empoli che potrebbe essere la prossima occasione per giocare domenica prossima e che potrebbe tornare in auge nel prossimo futuro.

Le prime sirene dalla Serie A

Come raccolto da Firenzeviola.it infatti, sul terzino cresciuto all'Avellino si sono accesi i primi, timidi interessi dei club di Serie A soprattutto in zona salvezza. L'Empoli non disdegnerebbe un'operazione in prestito almeno fino al termine della stagione, provando così a rilanciare il giocatore e dare altro materiale in mano a un D'Aversa che in questo inizio di stagione ha fatto miracoli. Poi c'è il Como che ci pensa per gennaio: la squadra di Fabregas fiuta l'affare ed è ad oggi una delle squadre che proveranno il colpo a gennaio. Si tratta ovviamente delle prime scaramucce e dei primi pensieri di mercato quando mancano tre mesi all'apertura della sessione invernale e di acqua sotto i ponti ne dovrà passare molta. Ma se le cose per Parisi non cambieranno, è altamente probabile che a gennaio, a cambiare, possa essere il giocatore.