PARIGI, A Palazzo Vecchio pure Corvino, Cognigni e...

Ore di commemorazione a Palazzo Vecchio quest'oggi, visto che è esposta la camera ardente di Narciso Parigi, vero e proprio simbolo di fiorentinità scomparso ieri all'età di 92 anni. Oltre al saluto dell'attuale Fiorentina (LEGGI QUI), nel corso della giornata hanno fatto visita alla salma del cantante autore dell'inno viola anche esponenti della dirigenza passata. Come appreso da FirenzeViola.it, infatti, si sono presentati nella sede comunale anche l'ex ds Pantaleo Corvino, l'ex ad Mario Cognigni, ed anche Sandro Mencucci, il quale ha ricoperto più ruoli nel suo passato dirigenziale. Non solo, perché si sono visti anche volti della politica territoriale come l'ex sindaco Matteo Renzi ed Eugenio Giani, candidato alla presidenza della Regione.