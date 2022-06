PARAMETRI 0, Non è finita qui: il decreto crescita...

Parametri zero? Dopo Grillitsch potrebbe non essere finita qui. Come spiegato oggi sulle pagine di Firenzeviola.it, le agevolazioni del Decreto Crescita permettono ai giocatori provenienti dall'estero di far risparmiare la società sullo stipendio lordo se rimangono in rosa per almeno due anni. Per questo motivo le suggestioni Edinson Cavani, Luis Suarez e Isco non sono assolutamente casuali, ma frutto di un ragionamento ben preciso che potrebbe aiutare e non poco Italiano dal punto di vista tecnico. Questo non significa che la Fiorentina non farà operazioni onerose in entrata, ma che potrà (anche) sognare un top player in scadenza.

