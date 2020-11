PAR-FIO, Gara terribile: che noioso 0-0 al Tardini

Finisce con uno scialbo 0-0 il match del Tardini tra il Parma e la Fiorentina. Una partita avara di emozioni dove sicuramente la squadra ospite ha avuto le migliori chance per andare in gol (oltre ad aver avuto un possesso palla superiore al 60%). Dopo le uniche due occasioni per i viola all’8’ (tiro centrale di Biraghi) e al 19’ (colpo di testa di Kouame di poco alto), nella ripresa è sempre la squadra di Iachini a spingere con Biraghi che al 50’ si fa respingere un bel diagonale da Sepe. Non accade di fatto più nulla - tranne una punizione di Alves che ha centrato la barriera - fino al 92’ quando Lirola mette al centro un pallone che per poco lo stesso Alves non mette nella sua rete. Un Parma brutto e rinunciatario, una Fiorentina spuntata: finisce 0-0 al Tardini. E la panchina di Iachini resta in forte bilico…