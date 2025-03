"Palladino si merita già oggi la conferma alla Fiorentina". L'opinione

vedi letture

Per un Raffaele Palladino che allena la sua Fiorentina in vista del prossimo impegno contro l'Atalanta con il rientro di praticamente tutti i nazionali impegnati in questi giorni - tra cui Moise Kean, tornato ad allenarsi al Viola Park - c'è un Raffaele Palladino che invece si gioca il futuro nel prossimo mese e mezzo. Nove partite di campionato più il finale di stagione in Conference League per definire i contorni della sua prima stagione sulla panchina della Fiorentina. Nell'editoriale di Andrea Giannattasio si parla della necessità di confermarlo alla guida tecnica della squadra viola anche la prossima stagione: "Intanto perché, a dispetto della sua giovane età, ha dimostrato di saper reggere le pressioni di una piazza complicata come quella di Firenze. Preferendo - tra l’altro - di tornare a confrontarsi con la stampa alle vigilie delle gare di A piuttosto che trincerarsi nel silenzio nei momenti difficili".

[...] Le due rivoluzioni della rosa operate in estate (undici acquisti e altrettante cessioni) e in inverno (sei innesti e sette addii) sarebbero oltretutto state un compito duro da gestire anche per un tecnico molto più navigato dell’uomo di Mugnano. Se poi ci si aggiungono i tanti (e lunghi!) infortuni con cui Palladino ha dovuto fare i conti (Pongracic, Gudmundsson, Cataldi, Aldi, Colpani…), le attenuanti rischiano di aumentare a dismisura. Per cui sì, lo ribadiamo: Raffaele Palladino merita già oggi la conferma. Nella speranza che dopo un anno di apprendistato (ma la stagione è ancora lunga per cui vediamo cosa riserverà) certi errori commessi - e ammessi - dallo stesso tecnico non vengano più riproposti".

Clicca qui per l'editoriale completo