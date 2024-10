PALLADINO, Partenze a confronto: peggio solo il secondo Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

6 punti dopo 7 giornate. La Viola di Raffaele Palladino non ha approcciato al meglio il campionato e per capire come sta andando l'ex Monza anche in relazione a quanto visto negli ultimi anni, su FirenzeViola.it abbiamo messo in fila le partenze della Fiorentina durante la gestione Commisso: l'ultima volta che la Fiorentina ha fatto peggio era allenata da Vincenzo Italiano al suo secondo campionato sulla panchina viola, nel 2022-2023, quando il tecnico siciliano ottenne solo sei punti. Ciò non toglie che quell'anno la squadra viola giocò due finali. Ergo: non è necessario partire bene per fare una grande stagione.

I punti dopo sei giornate nell'era Commisso.

2019-20: 8 punti - Montella

2020-21: 7 punti - Iachini

2021-22: 12 punti - Italiano

2022-23: 6 punti - Italiano

2023-24: 11 punti - Italiano

2024-25: 7 punti - Palladino

QUI L'ARTICOLO INTEGRALE