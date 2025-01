PALLADINO, Mercato? Club vuole alzare il livello

Raffaele Palladino oggi è tornato a parlare in conferenza stampa in vista della gara di lunedì con il Monza ed ha ovviamente toccato inevitabilmente anche l'argomento mercato: "Abbiamo avuto degli incontri con la società nei giorni scorsi, ci siamo dati delle indicazioni. Tuttavia, sappiamo benissimo che il calciomercato è estremamente variabile- dichiara - Credo che sia stata fatta una ricostruzione ad inizio anno, abbiamo cambiato tanti calciatori. Il mercato di gennaio non è facile, ma sapete che sia io che la società siamo molto ambiziosi. La società vuole alzare il livello, e per farlo servono calciatori di qualità. Non è semplice, ma sono sicuro che la società riuscirà a farlo“.

