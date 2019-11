PAIRETTO, Bilancio ok ma che danni in Fio-Atalanta

Sarà il signor Luca Pairetto (figlio d’arte) della sezione di Nichelino a dirigere la sfida in programma domenica alle 18 tra Fiorentina e Parma. Il direttore di gara arbitrerà la Fiorentina per la prima volta in questa stagione ma in generale ha diretto appena tre volte la squadra viola, con un bilancio molto positivo, ovvero due vittorie (contro Crotone e Spal in trasferta) e un pareggio (in casa con l’Atalanta). Ecco, proprio la gara con la Dea alla sesta giornata del campionato 2017/2018 fu al centro di numerose polemiche per due clamorosi calci di rigore non assegnati ai viola, il primo sul povero Davide Astori e il secondo per un atterramento di Berisha ai danni di Gil Dias. Notevolmente peggiore il bilancio di Pairetto col Parma: su tre direzioni coi ducali, una vittoria e due ko.