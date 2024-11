PAFOS, Resterà a Firenze fino a venerdì: il programma

Fonte: Giacomo A. Galassi

Il Pafos che oggi arriverà a Firenze per la consueta rifinitura e le conferenze stampa, si fermerà almeno fino a venerdì in Toscana. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, la squadra cipriota avversaria di Conference League della Fiorentina al Franchi nella serata di domani si tratterrà a dormire in hotel per poi svolgere un allenamento nella mattinata di venerdì a Fiesole e ripartire poi alla volta dell'isola d'appartenenza dove lunedì è attesa dalla sfida contro l'Omonia.