OSSERVATO SPECIALE. NEL PRESENTE COME NEL FUTURO

Chissà se Vincenzo Montella si era immaginato il suo primo mese alla Fiorentina così duro. In soli 30 giorni da quando è approdato in viola la situazione in casa viola è precipitata, diventando da calda a bollente. Basti pensare al fatto che contro il Milan non saranno esposti striscioni allo stadio e si avrà la misura del momento tutt'altro che positivo della squadra viola; ultima in ordine di tempo la protesta del gruppo Ultras "1926" che ha indetto per sabato un flsh mob di protesta (leggi qui).

Di sicuro il tecnico di Pomigliano d'Arco avrebbe preferito arrivare alla sfida contro il Milan con risultati migliori di 1 pari e 4 sconfitte nelle prime 5 partite di questa nuova avventura. Ma tant'è: spesso è proprio nei momenti più duri che si riesce a tirare fuori le cose migliori (si pensi al 4-2 contro la Juventus…) e contro i rossoneri basterà 1 punto, magari con una buona prestazione, per ricominciare a respirare.

Altrettanto sicuramente ci sarà voglia di rivincita da parte di Montella nei confronti di una squadra, il Milan, che lo ha prima sedotto e poi abbandonato dopo avergli messo in mano una squadra costosa quanto esplosiva. Il discorso con il Milan e con Gattuso è un discorso che ancora non è stato chiuso, dopo le scaramucce partite al momento della sostituzione in panchina e proseguite con un'intervista dell'Aeroplanino alla Gazzetta nella quale ha sottolineato come le parole di Gattuso nei confronti del suo lavoro non gli siano piaciute.

Sarà l'osservato speciale nella partita contro il Milan, Montella, così come lo sarà anche nel prossimo futuro della Fiorentina, dal momento che fin dal suo arrivo si è paventata la volontà di affidargli quanto più possibile la gestione del comparto tecnico. Da lui, come tutti i quotidiani sottolineano da tempo, passerà buona parte delle decisioni sul futuro viola. Il tecnico campano è sotto una forte pressione, dovrà esser bravo a gestirla nel migliore dei modi e a far rialzare una Fiorentina che al momento è al tappeto.